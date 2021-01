Cindy Díaz lleva a Netflix al amor de Bolívar

‘El último bastión’ llega a Netflix el otro mes. ¿Por qué hay que verla?

Porque es nuestra serie internacional hecha para celebrar el bicentenario de nuestro Perú, con una producción 100% peruana. Van a disfrutar de personajes famosos históricos, personajes de ficción, todos basados en nuestra historia. Un proyecto escrito por Eduardo Adrianzen, producido por Mayu Adrianzen y dirigido por Marco Moscoso. El resultado es de primera.

¿Qué te demandó Manuela Sáenz, tu personaje?

Llamada la Heroína de la Independencia de América del Sur, para mí fue un honor y reto interpretar a tremenda mujer con tremendo carácter . Al principio temblaba. Pensaba, ¿cómo hizo Manuela para hacerse respetar y escuchar en una época en donde solo los hombres ocupaban los puestos de poder? Pues con mucha seguridad y fuerza en ella misma, pero, sobre todo, con mucha ganas de luchar por una América libre e independiente. Muchos la reconocen solo por su relación con Bolívar, y esa es una visión machista. ‘El último bastión’ la reivindica en nuestra historia, le da un espacio al personaje y la muestra como la mujer empoderada que fue, y, por supuesto, el gran amor que vivió con el libertador. Sabía del personaje porque viví un tiempo en Colombia y allí la adoran, pero no sabía que fue nombrada caballeresa de la Orden El Sol del Perú. Me llamó mucho la atención que no me hablaran de ella en el colegio, que no formara parte de nuestro imaginario por la independencia del Perú.

Cuéntanos de la obra virtual ‘Ofelia conectada’.

Mi primera obra virtual fue mi creación (‘Un amor en cuarentena’ y El papá de Ana) y luego aparecieron más proyectos que me han hecho aprender muchísimo sobre la virtualidad. Algo valioso que nos está enseñando la pandemia es a levantarnos y no rendirnos. ‘Ofelia conectada’ habla de una mujer a punto de suicidarse. Actúan Andrea Luna, Gabriel Gil y yo. La dirige Manuel Baca Solsol y está escrita por Federico Abril. Las entradas en Joinnus y Piso 1 Producciones.

Cindy Díaz como Manuelita Sáenz. Foto: difusión

¿Qué tan importante es tocar los temas de salud mental en las obras hoy en día?

Importantísimo. Ofelia está a punto de suicidarse por amor y mi personaje aparece justo en ese momento para impedirlo y de paso empoderarla. Desde la comedia, ‘Ofelia conectada’ nos hace reflexionar sobre la importancia de recibir ayuda ante una situación triste que se nos presente en la vida, sin sentirnos mal por ello.

Esta “nueva modalidad” también te permitió ejercer la docencia.

Si, estoy dictando por Zoom Actuación para la Cámara con Perfiles Producciones y Taller Personalizado de Actuación de manera presencial con Piso 1 Producciones, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad, solo 1 alumno por clase.

Cuéntame sobre tu próxima película.

‘Carta roja’ es una película del director Juan Carlos Oganes, comenzamos a filmarla el año pasado y este año terminaremos el rodaje. Mi personaje es Herlinda, la protagonista, y estoy muy contenta con la oportunidad de hacer cine en estos tiempos difíciles. Tengo además la filmación de un cortometraje, y una película internacional. Hace tiempo tengo muchas ganas de trabajar en Chile, ojalá se dé pronto.