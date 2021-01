Mini espías, reboot: Robert Rodríguez dirigirá nueva entrega de la saga

Luego de volver al mundo de Sharkboy y Lavagirl con We can be heroes, Robert Rodríguez está colaborando con Skydance Media para relanzar la franquicia de Mini espías. “Girará en torno a las actividades de una familia multicultural”, adelantó Deadline sobre el argumento.

Rodríguez no solo dirigirá el reinicio de la famosa saga, sino que también se encargará del guion. Dado que el proyecto está en etapas iniciales, aún no hay detalles sobre la historia, los personajes o si los hermanos Cortez formarán parte de la nueva entrega.

La entrega original de Mini espías se lanzó en 2001 y fue un verdadero éxito en la taquilla mundial, recaudando cuatro veces más de su presupuesto original. Todo gracias a los efectos especiales, el sentido de la aventura y el carisma de sus protagonistas: Alexa Vega (Carmen) y Daryl Sabara (Juni).

Sobre el éxito comercial de sus películas infantiles, el director explicó que los niños son sus más grandes fans. “Ven esas películas una y otra vez porque son películas de acción hechas para menores y familias que necesitan empoderamiento”, compartió a los medios anteriormente.

Mini espías- sinopsis oficial

Cuando el matrimonio Cortez -aparentemente padres de familia normales y corrientes, pero que en realidad son super espías internacionales- es secuestrado por el malvado Floop, sus hijos no tendrán más remedio que intentar salvarlos en una trepidante aventura llena de acción y peligros.

La historia continuó con tres películas más: La isla de los sueños, 3D: game over y Los ladrones del tiempo.