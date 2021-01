Kevin Feige confirma que el multiverso llegará antes de Doctor Strange 2

Doctor Strange in the multiverse of madness es una de las películas más esperadas por los fanáticos de Marvel, ya que es la cinta que abriría el multiverso. Sin embargo, no sería la única producción que muestre diversas realidades en el UCM.

Así lo confirmó el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, en una entrevista realizada por Rotten Tomatoes TV, donde dijo que el multiverso se mostrará antes y después de Doctor Strange 2.

“El título de la próxima película de Doctor Strange es Doctor Strange in the multiverse of madness, así que esa es nuestra mayor pista de que esa película abarcará el multiverso y la locura en él, muy directamente. Como siempre nos gusta hacer, conexiones antes y después de eso , que quedarán por ver y descubrir. Pero parecía apropiado que fuera Doctor Strange quien lo tomara de la manera más directa”, expresó el ejecutivo.

La película, protagonizada por Benedict Cumberbatch, tiene previsto su estreno en marzo de 2022. La producción llegará después de Spider-Man 3, la cual debutará en diciembre de 2021 y mostraría el esperado spiderverse. Doctor Strange en el multiverso de la locura tendrá como director a Sam Raimi, quien fue el encargado de llevar al cine la trilogía del Hombre Araña, protagonizada por Tobey Maguire.

Doctor Strange 2 apunta a la diversidad. Créditos: Difusión

Doctor Strange in the multiverse of madness - sinopsis oficial

Después de los eventos de Avengers: endgame, Doctor strange continúa su investigación sobre la Time Stone. Pero un viejo amigo convertido en enemigo pone fin a sus planes y hace que el protagonista desate una maldad indescriptible.