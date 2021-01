Godzilla vs. Kong retrasa otra vez su fecha de estreno

Godzilla y King Kong son los gigantes más conocidos del séptimo arte. Ambos monstruos se enfrentarán nuevamente en una película, para decidir quién gana la corona del Monsterverse.

Godzilla vs. Kong tenía previsto su estreno para el 26 de marzo de 2021, fecha que ha sido cambiada nuevamente por Warner Bros.

Una nueva actualización del calendario por parte del estudio ha retrasado el lanzamiento de la película una semana, con lo que se estableció la nueva fecha para el 31 de marzo de este año.

Esta modificación solo se aplicará en Estados Unidos y no afectará al resto de países, aunque es probable que pueda cambiar en las próximas semanas.

Godzilla vs. Kong contará con las actuaciones de Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Alexander Skarsgard, Rebecca Hall y Brian Tyree Henry. Warner Bros confirmó que el largometraje será la secuela directa de Godzilla: king of the monsters (2017) y Kong: skull island (2018).

Godzilla vs. Kong - tráiler

Godzilla vs. Kong - sinopsis oficial

Dos de las fuerzas más poderosas se enfrentan en un espectacular combate que sacude los cimientos de la humanidad. Monarch se embarca hacia territorios inexplorados para descubrir los orígenes de estos dos titanes, en un último esfuerzo por tratar de salvar la Tierra.