Andrew Scott: Fue una idea hermosa convocar a Phoebe Waller-Bridge

Especial para La República

Andrew Scott es el coronel John Parry en la serie His dark materials, basada en las novelas de fantasía Philip Pullman. La producción transmitida por HBO sigue a Lyra Belacqua (Dafne Keen), una joven que busca a su amigo secuestrado y descubre un caso que involucra a niños robados.

- Para quienes no hayan leído los libros, ¿nos podrías comentar sobre John Parry?

Sí, vemos a John Parry de muchas maneras diferentes a lo largo de la historia y allí está el desafío. Porque lo vemos con muchas aristas, pero también lo vemos a través de Will (Amir Wilson), a través de los ojos de su hijo. Y creo que, porque no han pasado mucho tiempo el uno con el otro, la idea imaginaria que tiene Will de su padre es casi tan potente como su realidad. Por lo tanto, es en verdad lindo ver a los dos personajes hablando el uno del otro antes de que se vieran.

- Cuéntanos sobre el daemon de John Parry.

Mi daemon es un águila pescadora muy bella con forma femenina y tiene la voz de Phoebe Waller-Bridge (protagonista y productora de la premiada Fleabag), que es mi amiga y colega. Fue muy lindo descubrir que era Phoebe a quien habían decidido convocar para la voz de mi daemon.

- Eso fue una gran sorpresa adicional para los fanáticos de Fleabag.

Es una idea genial (risas). Es realmente lindo y creo que tiene sentido.

- Cuando te enteraste de que Phoebe haría la voz del daemon, ¿hablaste con ella sobre esto?

Sí, tuvimos una conversación sobre eso. Es una idea hermosa. Y creo que es realmente maravilloso que la gente nos asocie cuando es una relación muy estrecha como la nuestra. Es realmente lindo y espero que hayamos creado algo que la gente disfrute. Sí, es muy lindo.

- Estuviste en varias producciones, inclusive Sherlock y Fleabag, que significan tanto para tanta gente. Y His dark materials es otra producción que tiene una cantidad importante de fanáticos. ¿Cómo se siente conectarse con una audiencia de esa manera?

Creo que lo que quieres hacer es sorprender a la audiencia un poco. Por lo tanto, siempre quise hacer cosas que sean diferentes e interpretar roles opuestos y muy diferentes. Y tu trabajo es hacer que alguien crea que uno es una cosa y luego tratar de cambiar lo que las personas piensan la próxima vez. Mi trabajo es convencer a la audiencia de que tienen que reimaginarte, como actor, de una manera totalmente diferente y solo puedes hacerlo cuando tienes un guion muy poderoso. Soy adicto a la buena escritura, es el gran aliado del actor.

- Ver His dark materials resulta maravilloso y mucho de lo visual se hace obviamente en postproducción. ¿Cómo se siente cuando has estado actuando todo el día con un muñeco, según tus palabras, y luego ves el resultado y está todo compaginado?

Es extraordinario. Los valores de la producción son verdaderamente extraordinarios. Honestamente, a veces resulta muy difícil cuando ves la pantalla verde y yo dependo mucho del director. Mucho de lo que hago —la mayor parte— es con Lin (Lin-Manuel Miranda) y tenemos que crear ese mundo imaginario increíble, pero la verdad es que eso no es diferente a cuando los niños están en su cuarto fantaseando que están en el espacio usando toda su imaginación. Solo vi un poco del programa, pero es extraordinario lo que hacen. Somos unos niños consentidos.

- Tú comenzaste con la actuación cuando eras un niño. Antes de cumplir 20 años ya habías estado en el teatro Abbey en Dublín. ¿Qué importancia tuvo tu paso por Abbey para ti?

Fue sorprendente. Yo era un niño tímido, más bien sensible —y sigo siendo un poco tímido—. Al ser actor, tomar clases de teatro de niño me permitió forjar mi confianza y así descubrí que tenía una cierta afinidad. Y sí, me encontré en el Abbey y haciendo películas cuando tenía 17, 18, 19 años, nunca conocí otra cosa. Estoy agradecido por no haberme formado formalmente como actor a pesar de que estoy seguro de que me perdí de ciertas cosas también. Creo que no me aparté mucho de la idea de que la actuación es un juego y de que debes usar tu propia imaginación tanto como puedas. A veces siento que se toma demasiado en serio —no es que no piense que es una profesión muy admirable y muy difícil, que requiere muchas habilidades—, pero pienso que el objetivo número uno debe ser desatar la imaginación de niño. Cuando uno está en el medio del set, cuando hay muchos técnicos alrededor tuyo, tienes que mantener vivo ese espíritu y, cuando estás trabajando con una pantalla verde, tienes que recordar que estás simplemente jugando. Por ello tienes que depender verdaderamente de otros actores, porque es mucho más divertido actuar con otras personas en vez de hacerlo en solitario.

- ¿Piensas que algunos roles te cambian?

Sí, creo que una de las cosas más maravillosas de ser actor es que uno está explorando diferentes partes de uno mismo que pueden existir dentro de ti, pero que permanecen dormidas. Entonces creo que cuanto uno más se adentra en la actuación, cuando ya has tenido un poco más de experiencia, quieres encontrar otras partes de ti que aún no has explorado hasta el momento. Entonces te pueden cambiar, pero supongo que se trata de que, una vez que expresas esa parte de ti, te encuentras más a gusto con esa parte. Por eso creo que es una profesión admirable y, si la buscas, puede llevarte a que te conviertas en un mejor ser humano porque, por supuesto, estás en el juego de la empatía. Tratas de imaginar lo que se siente ser alguien diferente. Y si tú te imaginas eso, cuando te encuentras con otras personas similares puedes haber experimentado eso como actor y aumenta tu empatía. Entonces espero que después de hacer todos estos roles me haya convertido en algo así como una mejor persona (risas). No sé, eso se lo dejo responder a los demás.