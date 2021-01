Zack Snyder relata los detalles de su salida de Justice League

La nueva versión de Justice League tiene emocionados a los seguidores del DCEU porque finalmente verán la visión original de Zack Snyder. Hace tres años, el cineasta abandonó la dirección de la película tras la muerte de su hija y dejó la vacante libre a Joss Whedon.

En el nuevo libro de Sean O’Connell, Snyder contó que, si bien atribuye su salida de Justice League a la prioridad que le quiso dar a su familia tras el trágico suceso, el impacto emocional le arrebató las fuerzas para liderar la producción a costa de las diferencias creativas con el estudio.

“Simplemente había terminado. Estaba en un lugar en el que sabía que mi familia me necesitaba más, quería seguir honrándolos y hacer lo mejor posible para sanar. No tenía energía para pelear (con el estudio) y por ella (la película). Literalmente tenía cero de energía para eso. No tenía en mi una pelea más. Me habían derrotado con lo que sucedió en mi vida y simplemente no quería, no me importaba”, relató.

Ahora, los fanáticos podrá contrastar las modificaciones realizadas a la versión teatral con el lanzamiento de la nueva versión que llegará a HBO Max el próximo 25 de marzo. ¿Te la piensas perder?

Justice League - sinopsis oficial

Inspirado por Superman, Bruce Wayne recluta la ayuda de Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash para enfrentarse a una nueva amenaza. Si bien se trata de una formación de metahumanos sin precedentes, puede que sea demasiado tarde para salvar el planeta de la llegada de Steppenwolf.