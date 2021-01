La serie WandaVision es el título más arriesgado de Marvel Studios para Disney Plus. La ficción con formato sitcom cuenta la vida en pareja de Scarlet Witch y Visión después de los sucesos ocurridos en Avengers: endgame; no obstante, los primeros capítulos han creado más incógnitas que respuestas.

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ya había adelantado que la serie estará conectada con Doctor Strange 2 en lo que sería la ‘saga del Multiverso’. Por este motivo, los fans postularon varias teorías sobre el show y sus repercusiones en el Universo Cinematográfico de Marvel. ¿Qué dijeron los creadores de WandaVision al respecto?

En una entrevista para The Hollywood Reporter, la showrunner Jac Schaeffer compartió sus pensamientos sobre las teorías que ha visto hasta ahora, resaltando la creatividad, interés y fanatismo de los espectadores. Por supuesto, no llegó a confirmar cuáles acertaban o no.

“Los fans son tan inteligentes y dedicados y se les ocurren, ya sabes, nociones increíbles. Mucho de eso es exacto, mucho de lo que no lo es. Hay tanto que es muy divertido… hay algunos cosas aquí y allá que digo: ‘Oh, no quise decir eso, pero eso es muy inteligente’. Voy a seguir adelante y decir: ‘Lo decía en serio’”, declaró al medio.

Tras esto, Schaeffer señaló que suelen compartir mucho de ese material con los escritores para su propio disfrute interno e incluso como fuente de inspiración para futuras entregas. “La teorización es asombrosa”, enfatizó la directora, antes de concluir la conversación al respecto.

¿De qué trata WandaVision?

El programa combina el estilo cómico de situaciones clásicas con el MCU, en el que Wanda Maximoff y Visión son dos seres superpoderosos que disfrutan de su vida ideal, pero comienzan a sospechar que no todo es lo que parece. A raíz de ello, los personajes iniciarán un plan para combatir a los villanos que interrumpirán su tranquilidad.