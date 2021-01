Robert Lacey: “La familia real es en el fondo como un wéstern clásico”

Esta temporada ‘The Crown’ ha inquietado a la familia real. “Camila (Parker Bowles) iba lanzada hacia su futuro como reina y ahora una serie le recuerda a todo el mundo quién es y cómo ha llegado hasta ahí”, dice el asesor de la serie, Robert Lacey, cuyo último libro (‘Battle of Brothers’) sobre las discusiones entre los príncipes fue ignorado en palacio. El historiador británico es clave en la producción que esta vez trasladó el foco a Diana.

“No sé si están molestos, la respuesta oficial es ‘no comment’. Envié a Buckingham los capítulos más controvertidos antes de publicarlo. Pero esta vez el sobre con los extractos del manuscrito volvió sin abrir. En una nota decían que no era un libro con el que palacio quisiera tener alguna relación. No me lo tomo como algo personal, es una actitud bastante habitual en la reina (Isabel): hacer como si no pasara nada hasta que es imposible seguir ignorando el problema. Es lo que pasó con Carlos y Diana ”, declaró en una entrevista a Xl semanal.

Para Lacey, el éxito de ‘The Crown’ tiene que ver precisamente con abordar todos los aspectos. “En algunos momentos muestra la crueldad de la institución, pero también lo que hay de heroico en ella y en la reina”. En ese sentido, explicó el porqué parece que a Guillermo y Enrique los persigue el “fantasma” de la princesa Diana. “Los dos son producto de un matrimonio roto y tienen unas cicatrices muy profundas. Por eso se han involucrado tanto en temas de salud mental, un paso valiente tratándose de miembros de la familia real. A Guillermo le daba mucha fuerza saber cuál iba a ser su destino, todos los días veía el castillo de Windsor desde su colegio en Eton. Y por eso hizo esperar nueve años a Kate, para asegurarse de que estaba a la altura de su posición al lado del heredero al trono”.

Sin embargo, sostiene que el menor de los hermanos vivió el conflicto desde el lado más personal. “Llegó a la conclusión opuesta, que era fruto de un matrimonio de conveniencia, sin amor, propio de la Edad Media. Para él, solo importaba el amor. Guillermo era incapaz de entenderlo e intentó apartar a su hermano de un precipitado matrimonio con Meghan. Incluso recurrió a Charles Spencer, el hermano de Diana. Y eso rompió la relación entre los hermanos”.

Lacey compara a Enrique con Eduardo VIII. “El deber se concentra en Guillermo y el amor, en Enrique. Y el deber ha vencido otra vez al amor: Guillermo y Kate tienen todo el escenario para ellos. En el fondo es como en un wéstern clásico, ya sabe: ‘Esta ciudad es demasiado pequeña para los dos’. El reino era demasiado pequeño para estas personalidades, al menos desde la llegada de Meghan. Enrique estaba satisfecho de interpretar primero el papel de bufón de la corte y luego el de simple apéndice de la familia. Pero Meghan le enseñó que debía aspirar a más. Hay mucho de Diana en Meghan”.

Pero Enrique y Meghan dejaron la realeza y están próximos a estrenar series y documentales. “Han firmado un contrato digno con Netflix y han devuelto los gastos de la reforma de su residencia. También han creado una fundación, Archewell, con la que se quieren implicar en temas políticos como el movimiento feminista o la cohesión social. Tienen un montón de seguidores en el mundo. Una cosa es segura: en el futuro seguiremos oyendo, y viendo, hablar mucho de ellos”.