La familia Ingalls: Michael Landon destruyó set de la serie tras cancelación

La familia Ingalls llegó a la televisión en 1974 y en poco tiempo logró popularidad entre los televidentes. Sus personajes, trama y reflexivos capítulos han cobrado tanta fama que son vistos hasta hoy.

Ambientada en el oeste antiguo de Estados Unidos, sus diez temporadas nos mostraron el amor de una familia, la cual tenía a Charles Ingalls, personaje interpretado por Michael Landon, como protagonista. Con el rating a su favor, gran sorpresa se llevó el elenco cuando NBC decidió cancelar la ficción.

El portal Cheat Sheet comparte un extracto del libro de Melissa Gilbert, Prairie tale, donde la actriz cuenta cómo Landon, quien no solo era actor sino también el creador del show, se enteró que La familia Ingalls no había sido renovada.

“Estaba furioso porque nunca había recibido una llamada telefónica oficial del presidente de la cadena, Brandon Tartikoff, o de cualquier otra persona, informándole el destino del Show”, escribió la intérprete en sus memorias.

Sin mayor comunicación por parte de los directivos, Gilbert comentó que el último capítulo de La familia Ingalls representó el sentir de Michael Landon . “Él había estado en la cadena desde 1959 y, al ver el trato que le dieron, su temperamento cambió. Quería destruir todos los decorados, Walnut Grove y Simi Valley”, explicó.

“No quería dejar nada atrás. Los escenarios tienden a reciclarse, pero ninguno de nosotros quería que se usara la tienda de los Oleson en alguna otra producción futura”, explicó.

¿Qué pasó en el capítulo final de La familia Ingalls?

En Last farewell (El último adiós) se ve cómo Laura y sus vecinos llega a un acuerdo al perder sus casas: dinamitar el pueblo. En una escena que conmovió a los espectadores, cada miembro del elenco destruye su hogar, negocio y la escuela. El único edificio que quedó de pie fue la iglesia.

En conversación con Archive of american television, Gilbert mencionó que Michael Landon le dijo a ABC que las explosiones sucederían de verdad y lo harían en los sets de grabación; nada de lo que se conoció de la Familia Ingalls quedó de pie.

Previo al capítulo final, el elenco grabó tres películas: Look back to yesterday, Bless all the dear children y The last farewell.