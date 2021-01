Godzilla vs. Kong: película lanza tráiler oficial de la épica batalla

Lo que los fans tanto han esperado finalmente fue presentado. A través de sus redes sociales, Warner Bros compartió el primer tráiler oficial de Godzilla vs Kong, su nueva película sobre estos dos impresionantes titanes.

La cinta, que tiene una fecha de estreno prevista para el 26 de marzo en HBO Max y en las salas de cine , nos deja ver sus primeras imágenes, las cuales nos recuerdan la importancia de estas criaturas en la historia del cine.

Godzilla vs. Kong, tráiler oficial

¿De qué tratará Godzilla vs. Kong?

Bajo clasificación PG-13, la sinopsis nos dice lo siguiente: “En un momento en que los monstruos caminan por la Tierra, la lucha de la humanidad por su futuro coloca a Godzilla y Kong en un curso de colisión que verá a las dos fuerzas más poderosas de la naturaleza en el planeta protagonizar una batalla espectacular. Lo que ambos desconocen es que organizaciones malvadas buscan manipularlos para la guerra. Mientras tanto, Monarch se embarca hacia territorios inexplorados para descubrir los orígenes de estos dos titanes en un último esfuerzo por tratar de salvar la Tierra“.

Godzilla vs. Kong es una de las películas más esperadas del 2021. Foto: Legendary Pictures / Warner Bros

Godzila vs. Kong está protagonizada por Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Alexander Skarsgard, Rebecca Hall y Brian Tyree Henry. Warner Bros confirmó que la nueva entrega servirá como secuela de Godzilla: king of the monsters (2017) y Kong: skull island (2018).

Con la crítica dividida por el resultado de este filme, el primero adelanto demuestra que será una batalla sin cuartel e imperdible para los amantes del cine de acción.