WandaVision: ¿qué es S.W.O.R.D., la nueva organización del UCM?

El episodio 3 de WandaVision en Disney Plus fue bien recibido por el público, pero a la misma vez varios quedaron confundidos con la aparición de S.W.O.R.D. al final del capítulo.

En esta nota te explicaremos por quiénes está conformada la nueva organización gubernamental que habría reemplazado a S.H.I.E.L.D. en el Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Qué es S.W.O.R.D.?

S.W.O.R.D. (Sentient World Observation and Response Department), cuya traducción al español es E.S.P.A.D.A. es una agencia de ficción de contraterrorismo e inteligencia que aparece en Marvel Comics. Esta organización es la contraparte de S.H.I.E.L.D. y su finalidad es estar atenta y combatir a las amenazas extraterrestres antes de que lleguen al planeta Tierra.

S.W.O.R.D. se creó como un departamento de S.H.I.E.L.D., pero, desde la partida de Nick Fury, las relaciones entre las dos agencias se volvieron tensas. La directora de E.S.P.A.D.A. es Abigail Brand. La ubicación del cuartel general de la organización se ubica en la estación espacial conocida como Peak.

Primera aparición de S.W.O.R.D.

La agencia gubernamental hizo su primera aparición en los cómics de Marvel en 2004, en la publicación Astonishing X-Men vol. 3 #6. La idea de crear esta nueva organización fue de Joss Whedon y John Cassaday.

S.W.O.R.D. y su importancia en WandaVision

La primera modificación que se hizo en la versión del UCM es el cambio de palabras que forman su acrónimo. En los cómics, las letras significan Sentient World Observation and Response Deparment (División de Respuesta y Observación Sensible del Mundo), mientras que en el UCM se cambió la palabra “World” por Weapon”, Sentient World Observation and Response Deparment (División de Observación Sensible de Armas).

Esto podría explicar la razón por la que la organización monitorea la realidad en donde se encuentra Wanda, ya que debido a sus poderes la consideraría un arma que podría ponerse en contra de la Tierra, tal como ocurrió en la saga House of M, de Marvel Comics.