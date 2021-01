WandaVision capítulo 3 online: Pietro Maxinoff, Ultrón y todo lo que pasó

El estreno de WandaVision en Disney Plus tiene a los fans emocionados, pero a la misma vez confundidos. Con varios momentos especiales, los episodios ya son de lo más comentados en las redes sociales.

La ficción, que ya está disponible en el streaming, no solo ha confirmado la cantidad de capítulos que tendrá, sino que continuará la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, el cual empezó con Spider-Man: far from home del 2019. Esto pasó en la nueva entrega.

¿Qué pasó en WandaVision capítulo 3?

Más allá del repentino nacimiento de los gemelos de Wanda y Visión, varias sorpresas fueron cuidadosamente colocadas en le capítulo 3 de la serie. Quizás la más llamativa es la presencia de Geraldine, quien pasó de ser una amiga de Scarlet Witch a no saber quién es en realidad ni qué hace en la casa de Wanda. Agnes y Herb desconfían de este nuevo personaje.

Después de que Geraldine ayuda a dar a luz a los gemelos, Wanda le menciona a su ‘amiga’ que también tuvo un hermano gemelo, Pietro Maxinoff. Ella interrumpe a la Bruja Escarlata para profundizar en esta revelación y le dice: “Él fue asesinado por Ultrón, ¿no?”, algo que desconcertó a la mujer.

Al pedirle explicaciones, Wanda nota el collar que lleva Geraldine, el cual tiene el mismo símbolo que apareció en el traje de apicultor, el helicóptero de juguete y el cuaderno en los episodios anteriores. La figura representa a Sword, una agencia gubernamental que combate las amenazas extraterrestres y complementa las operaciones nacionales de S.H.I.E.L.D.

El capítulo 3 de WandaVision cierra con la Bruja Escarlata diciéndole a Visión que Geraldine se fue. En otra escena se ve a la mujer caer del cielo y ser interceptada por un extraño grupo no identificado. ¿Ella es Monica Rambeau?

Fecha de estreno para ver WandaVision, capítulo 3

Disney+ decidió que los episodios de WandaVision tengan un estreno semanal, por lo que la siguiente entrega está fechada para el 29 de enero de 2021.