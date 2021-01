La familia Ingalls se reúne 46 años después de su estreno en emotiva charla

Una de las series que quedó para el recuerdo de los televidentes es La familia Ingalls, historia que, en 1974, se ganó el corazón de sus fans por sus personajes, trama y capítulos, liderados por un elenco que recién empezaba en la TV.

Ambientada en el oeste antiguo de Estados Unidos, sus nueve temporadas nos mostraron el amor de una familia liderada por Charles Ingalls, personaje que fue interpretado por Michael Landon, y cómo sus integrantes tuvieron que sobrevivir con los cambios sociales, económicos y políticos de la época.

Tras su paso por la pantalla chica y a 46 años del estreno del primer episodio, parte del elenco de La familia Ingalls decidió reunirse vía Zoom para conversar y recordar anécdotas del show.

En la charla, se puede ver a Melissa Gilbert, Alison Arngrim, Dean Butler, Charlotte Stewart, Hersha Parady, Wendi Turnbaugh, Pamela Roylance, Dave Friedman y Radames Pera, actores que fueron parte de un panel virtual organizado por Wizard World Virtual Experiences 2021.

La organizadora del evento fue la propia Gilbert, quien, a través de sus redes sociales, promocionó el reencuentro con sus compañeros: “¡Hola a todos! Esto está por suceder. ¡Estoy muy emocionada! No puedo esperar a verlos a todos, saludar y responder a sus preguntas sobre Little house on the prairie”, escribió la recordada Laura Ingalls.

Las grandes ausentes de la reunión

Si bien los fanáticos esperaron ver a los más emblemáticos actores de La familia Ingalls, quien decidió no ser parte de esta charla fue Karen Grassle (Caroline Ingalls). La última vez que se supo de la artista fue el año pasado, cuando reapareció en YouTube leyendo cuentos para niños.

La otra intérprete que no estuvo presente fue Melissa Sue Anderson. La actriz de 58 años que dio vida a Mary Ingalls está alejada de la televisión hace años y, por lo que se supo, no es la primera vez que decide no participar en un evento de este tipo.