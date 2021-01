HBO Max podría estrenar una nueva temporada de la serie animada de Batman

La serie animada de Batman es una de las producciones más recordadas del superhéroe, la cual cuenta con un total de cuatro temporadas. Ahora, el show podría regresar después de más de 20 años de estar fuera del aire.

Esta información llega gracias al podcast Fatman Beyond, en donde Kevin Smith indicó que Warner Bros desearía realizar una secuela del clásico animado , que se estrenaría directamente en HBO Max.

“No estoy involucrado, pero también he escuchado esto y de gente muy confiable. Cuando lo escuché me enloquecí y creo que fue un mes antes de que recién lo dijeses. También creo que es real, no creo que solo es un rumor. No diría: ‘Prendan sus relojes para marcar su comienzo’, pero es una idea que no solo está llegando, creo que llegó y creo que va a suceder”, expresó Smith.

Sin embargo, hay que considerar que la serie animada de La Liga de la Justicia estrenó un epílogo para todo el universo animado a partir del trabajo del animador Bruce Timm, por lo que esta nueva serie podría ser un especial de dos o tres episodios que sirvan como el final oficial del show.

Se sabe que Warner Bros está potenciando el contenido que llega a HBO Max y la llegada de Batman: la serie animada a la plataforma fue un gran aporte para atraer a fanáticos del ‘Caballero Oscuro’. Mientras tanto, se espera el estreno de Justice League: Snyder cut, por eso no sería una sorpresa que preparen nuevos capítulos de la ficción.