Godzilla vs. Kong lanza primer tráiler: fecha de estreno confirmada

Todos tienen a su favorito, pero solo uno prevalecerá como el rey del Monsterverse en Godzila vs. Kong. Los seguidores de ambos titanes no podrían estar más emocionados por la nueva entrega que servirá como secuela de Godzilla: king of the monsters (2017) y Kong: skull island (2018).

Luego de tantas especulaciones sobre el resultado de la batalla, Warner Bros. lanzó el primer tráiler de la película. En el total de 27 segundos, observamos que no será un encuentro tan desigual como muchos pronosticaban.

Las imágenes muestran a Godzilla bajo el mar nadando a una gran velocidad, mientras que Kong lo espera en la ciudad y lanza un fuerte gruñido. En los últimos segundos del video, ambas criaturas colisionan en un enfrentamiento de épicas proporciones.

Godzilla vs. Kong - Sinopsis oficial

En un momento en que los monstruos caminan por la Tierra, la lucha de la humanidad por su futuro coloca a Godzilla y Kong en un curso de colisión que verá a las dos fuerzas más poderosas de la naturaleza en el planeta colisionar en una batalla espectacular.

Lo que ambos desconocen es que organizaciones malvadas buscan manipularlos para la guerra. Mientras tanto, Monarch se embarca hacia territorios inexplorados para descubrir los orígenes de estos dos titanes, en un último esfuerzo por tratar de salvar la Tierra.

Godzila vs. Kong está protagonizada por Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Alexander Skarsgard, Rebecca Hall y Brian Tyree Henry. Su estreno en Estados Unidos será tanto en las salas de cines como en HBO Max el próximo 26 de marzo de 2021.