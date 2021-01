WandaVision: cada episodio cuesta hasta $ 25 000 000

El Universo Cinematográfico de Marvel ha regresado con el estreno de WandaVision, su primera serie para Disney Plus. El show revelará, finalmente , que pasó con la pareja, Wanda Maximoff y Visión, luego de Avengers: endgame, pero los fans tendrán que esperar el resto de capítulos para resolver todos los misterios.

Como denota la cuidada producción, Marvel Studios no escatimó en gastos para la producción de su exitosa serie. Sin embargo, los fanáticos no esperaban que cada episodio llegara a costar hasta $ 25 000 000. Ahora, los fans se preguntan cuáles fueron los motivos para una inversión de tal magnitud.

Cabe resaltar que WandaVision estará conectada directamente con Doctor Strange 2, convirtiéndose en un preámbulo para lo que sería la denominada ‘saga del multiverso’. En palabras del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, este concepto sería el futuro del MCU, por lo que estarían construyendo el evento desde inicios de la fase 4.

Cabe resaltar que, el resto de programas de Marvel Studios para Disney Plus como Falcon and the Winter Soldier y Hawkeye también costarán un aproximado de $ 25 000 000 por episodio. Sin duda, una apuesta arriesgada para el estudio, pero que también refleja la confianza que tiene la franquicia en sus productos.

En comparación con otras producciones, están a la par con lo que Apple está gastando en su serie original, The morning show, para su propia plataforma Apple TV Plus. Dicho programa costaría $ 300 000 000 por dos temporadas (aproximadamente $ 15 000 000 por cada episodio de los 20).

Por otro lado, See, la ficción de Apple sobre un futuro en el que los humanos se han quedado ciegos, costará $ 240 000 000 por dos temporadas.

En cuanto a las series de alto presupuesto de Netflix como The crown y Stranger things cuestan $ 10 000 000 y $ 8 000 000 por episodio, respectivamente, según Variety.