The Falcon and the Winter Soldier: juguete revela traje de Capitán América

Son varias las series de Marvel Studios que Disney Plus tiene programadas para estrenar en 2021. Una de ellas es The Falcon and the Winter soldier, show que mostrará las aventuras de Sam Wilson y Bucky Barnes después de lo ocurrido en la película Avengers: endgame.

Como se vio en una de las últimas escenas de Endgame, Steve Rogers le entrega el escudo a Falcon para que sea el próximo Capitán América. Sin embargo, cientos de fanáticos se preguntan como será el traje que usará Wilson en la serie, algo que ahora se sabe gracias al merchandising del show.

Uno de los juguetes oficiales de Falcon and the Winter Soldier muestra el atuendo del nuevo súper soldado, el cual es similar al que se vio en los cómics de Marvel.

El nuevo traje que usará Falcon en la serie de Disney Plus. Foto: Twitter Marvel News

El atuendo es similar al del cómic. Foto: Marvel News

Sam Wilson como el Capitán América en las historietas. Foto: Marvel Comics

The Falcon and the Winter Soldier - tráiler

¿De qué tratará The Falcon and the Winter Soldier?

En esta nueva serie de Marvel Studios, Falcon (Anthony Mackie) y el Soldado de invierno (Sebastian Stan), tendrán que enfrentarse al Gobierno de Estados Unidos, el cual busca el reemplazo de Steve Rogers, el antiguo Capitán América. John Walker, también conocido como U.S. Agent, será el elegido para portar el traje y el escudo del superhéroe.

The Falcon and the Winter Solider - fecha de estreno

La nueva serie del UCM tenía previsto su lanzamiento para agosto de 2020. Sin embargo, la emergencia sanitaria retrasó el rodaje. Ahora, el show se lanzará en marzo de 2021 a través de Disney Plus. El día aún no se ha anunciado, pero se cree que podría ser ha mediados de aquel mes.