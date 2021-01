Justice League: Snyder cut será película para HBO Max, ya no una miniserie

La Justice League de Zack Snyder es uno de los estrenos más esperados por los seguidores del DCEU. Luego de su polémico estreno teatral, el director lanzará su propia versión en la que mostrará todas sus ideas originales y solventará los principales errores de su predecesora.

Hasta la fecha se creía que el formato elegido era el de una miniserie de cuatro capítulos. Eso ha cambiado con la última declaración del director en Vero, medio donde le aclaró a un fanático que su Justicie League finalmente se tratará de una película.

En otros comentarios, reveló además que la película está prácticamente terminada, a falta de un puñado de planos. Incluso le dicen si podría decir que está al 99,95%, a lo que responde que sí. Ahora solo queda esperar su estreno en HBO Max el próximo 25 de marzo del 2021.

¿Por qué Zack Snyder decidió culminar Justice League?

“Una de las cosas importantes que me llevó a decir ‘está bien’ a este gran trabajo fue ese compromiso que hice con esos actores. Fue como ‘terminemos esto. Déjenme dejarlo atrás, déjenme honrar lo que hablamos sobre la creación’”, señaló para Beyond the trailer anteriormente.

Justice League - sinopsis oficial

Inspirado por Superman, Bruce Wayne recluta la ayuda de Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash para enfrentarse a una nueva amenaza. Si bien se trata de una formación de metahumanos sin precedentes, puede que sea demasiado tarde para salvar al planeta de la llegada de Steppenwolf.