Sex and the city: los millonarios sueldos que tendrán las protagonistas

Los regresos no dejan de aparecer. Hace unas semanas, Page Six de The New York Post reveló que HBO Max desarrollará una nueva historia para Sex and the city, serie que conquistó la televisión entre 1998 y 2004.

En aquel entonces, se confirmó que Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon habían aceptado volver a dar vida a Carrie Bradshaw, Charlotte York-Goldenblatt y Miranda Hobbes, respectivamente. La única que no será parte del proyecto es Kim Catrall (Samantha Jones).

Con el paso de los días, más información sobre el retorno de la ficción aparece. El acuerdo económico al que llegó HBO con las actrices es lo que ha llamado la atención de los cibernautas.

De acuerdo a Variety, las protagonistas de Sex and the city: and just like that, recibirán $ 1 millón en promedio por capítulo de la serie, que tendrá un total de 10 entregas.

¿De qué tratará And just like that?

La nueva temporada de Sex and the city seguirá a Carrie Bradshaw (Parker), Charlotte York-Goldenblat (Davis) y Miranda Hobbes (Nixon) en su desarrollo familiar y su vida a los 50 años. La serie de media hora está programada para comenzar la producción en la ciudad de Nueva York a fines de la primavera de los Estados Unidos.

¿Por qué Kim Cattrall no estará en And just like that?

En varias ocasiones, la intérprete se ha manifestado en contra de retomar su personaje, por lo que esto la dejaría fuera de la ficción. Por otro lado y como es de conocimiento público, ella y Parker no han tenido una buena relación en los últimos años.

En 2018, cuando Sarah Jessica Parker expresó sus condolencias por la muerte del hermano de Cattrall, la actriz le respondió en Instagram: “Tu contacto es un recordatorio doloroso de lo cruel que eras. Déjame poner esto muy claro: no eres mi familia y no eres mi amiga”.