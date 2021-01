Películas y series basadas en libros que se estrenan en el 2021

El calendario de estrenos no se detiene y las películas que están programadas para el 2021 van desde los géneros de acción, aventura y romance hasta historias inspiradas en exitosos libros.

Con After we fell y Tom Clancy’s without remorse, protagonizada por Michael B. Jordan, como dos de los títulos más esperados, son varias las cintas de este tipo que llegarán a los cines o a los servicios de streaming este año. Algunas de ellas son las siguientes:

Películas

Cherry - 26 de febrero

Dirigida por los hermanos Russo y protagonizada por Tom Holland, la cinta está basada en la novela de Nico Walter. La trama nos lleva a descubrir la historia de un joven estudiante al conocer a Emily. Los dos experimentan una fuerte conexión emocional que les cambia la vida. Sin embargo, cuando él está a punto de perder a su gran amor, decide tomar una decisión desesperada y poco meditada: unirse al Ejército. Pero, como era de esperar, el resultado no será bueno para ninguno de ellos.

Dune - 1 de octubre

Basada en la novela de Frank Herbert, Dune sigue a Paul Atriedes (Timothée Chalamet), quien se convierte en el centro de una guerra planetaria entre su familia y los Harkonnen.

Cruella - 18 de mayo

Nuevas imágenes de Emma Stone como Cruella de Vil. Foto: Disney

La película narrará los orígenes de Cruella varios años antes de los eventos vividos en Los 101 dálmatas de 1961, el gran clásico de Disney.

Pinocchio - Estreno en 2021

Con Roberto Benigni como Gepetto, la cinta nos lleva a la reconocida historia protagonizada por Pinocho, la marioneta que busca convertirse en un niño de verdad.

Muerte en el Nilo

Las vacaciones egipcias del detective belga Hércules Poirot, a bordo de un glamoroso barco de vapor, se convierten en la aterradora búsqueda de un asesino cuando la idílica luna de miel de una pareja perfecta es truncada de la forma más trágica.

Series

Cien años de soledad - Estreno en 2021

En el 2019, Netflix anunció que había obtenido los derechos de Cien años de soledad, historia escrita por Gabriel García Márquez en 1967. En diciembre de 2020, la plataforma reclutó a Gonzalo y Rodrigo García Barcha, los hijos del reconocido colombiano, como productores ejecutivos para que sigan paso a paso el desarrollo de la serie, la cual llegaría en algún momento del 2021.