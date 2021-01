Liam Neeson en Búsqueda implacable: escena del teléfono que fans no olvidan

Seguidores han quedado sorprendidos con la noticia de que Liam Neeson ha iniciado su retiro del cine de acción, género que le ha traído grandes satisfacciones.

Con el lanzamiento de Taken (Búsqueda implacable) en 2008, el actor experimentó un renacimiento de su carrera, la cual es una de las más aplaudidas de Hollywood.

En cuanto a su alejamiento a las películas de acción, Neeson conversó con Entertainment Tonight e indicó que está listo para dar un paso al costado. “Hay un par más que voy a hacer este año, con suerte si la COVID-19 nos lo permite, pero después de esas no creo que continúe en esto”, explicó.

Tras su decisión, fanáticos no solo compartieron su pena en redes sociales, sino que también recordaron sus más populares películas. De entre todas, la que quedará en la memoria de su público es la saga de Taken, la cual tiene una escena que pasará a la historia del cine.

Liam Neeson y la escena del teléfono en Búsqueda implacable

En solo 50 segundos, el actor convenció a la audiencia, no solo por lo que pasó después de aquella secuencia, sino por la manera que interpretó el amor incondicional de un padre a una hija.

“Si dejas libre a mi hija, será el fin de todo. No te buscaré. No te perseguiré. Pero si no lo haces, te buscaré, te encontraré y te mataré”, fue la promesa que Bryan Mills (Liam Neeson) le hizo a los secuestradores al enterarse del rapto de Kim.

Sin imaginarlo, esta parte se volvió la pieza fundamental en el desarrollo de Búsqueda implacable y la que le permitió al intérprete quedarse con el interés de los espectadores.