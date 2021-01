Canción sin nombre, thriller peruano en Netflix

Considerada por la crítica internacional como una de las mejores películas de festivales de cine como Cannes, Canción sin nombre se estrenó ayer a nivel masivo en Netflix. La ópera prima de la peruana Melina León se basa en un caso real –el robo de bebés en la década de los 80– y tiene como protagonista a Pamela Mendoza Arpi en la piel de ‘Georgina’, una inmigrante que llevada por un anuncio en radio da a luz en una clínica fantasma en Lima. Tommy Parrága interpreta a ‘Pedro’, el periodista que se juega la vida al destapar una red de tráfico de niños durante el primer gobierno de Alan García.

“Siempre hubo, hermanos, muchísimo por hacer. Luchando y resistiendo, hemos perdido y hemos ganado, ¡pero nunca bajamos los brazos! ¡Arriba Perú!”, se lee en la cuenta en Twitter de la película y la directora agrega: “Es bien duro constatar que la película que hicimos tiene tanta verdad ahora mismo. Quisiéramos decir otra cosa. No son los 80, no, es todo una estructura que no hemos logrado transformar y ahora todos nos preguntamos cómo”.

Y es que, con diálogos en quechua y una imponente fotografía de la caótica Lima durante la ley marcial, la desigualdad y de Iquitos; la cinta aborda temas vigentes. “La pieza de época visualmente impactante de la escritora y directora peruana Melina León es un thriller policial al estilo Kafka inspirado en hechos reales”, reseñó The Hollywood Reporter cuando Canción sin nombre se estrenó en Estados Unidos. “Hubiésemos querido hablar de cambios, de cosas positivas, pero en este momento hablar de eso es imposible. El corazón de la película es la historia de una mujer que nació en un país en el que no había salud pública. Esa es la tragedia que estamos viviendo”, nos dijo Melina León sobre la repercusión de la película en el extranjero.

Nuevas nominaciones

El filme tiene más de 40 premios internacionales, habla de inmigración, la extrema pobreza, la discriminación y ayer sumó más nominaciones; obtuvo cuatro en los premios Apolo de cine LGTBQ de España. En esa premiación han sido nominadas antes las candidatas al Óscar Call Me by Your Name, Carol y Moonlight, entre otras. Las postulaciones son a mejor dirección novel, mejor actriz revelación, mejor fotografía y música original. Cabe señalar que tras su estreno en Netflix, la cinta peruana da un paso adelante de cara a los premios de la Academia, que revelará en febrero la lista corta de países que continúan en carrera al Óscar.