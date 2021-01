Ben Affleck revela la tortuosa experiencia como Batman en Justice League

La Justice League de Zack Snyder llegará a HBO Max el próximo 25 marzo de 2021 y traerá de regreso al Batman de Ben Affleck. Al tratarse de una miniserie, la ficción desarrollará más la historia y profundizará en la psique del Hombre Murciélago de cara a la invasión de Steppenwolf.

Como se recuerda, Ben Affleck se despidió de la franquicia con la versión teatral de Justice League debido a sus problemas con el alcohol y estabilidad emocional. Tres años más tarde, volvió como el Hombre Murciélago y reveló detalles sobre su experiencia en el DCEU.

Ben Affleck está encantado de regresar como Batman al DCEU. Foto: Warner

“Comencé a beber demasiado en la época de Justice League. Eso es algo difícil de enfrentar y lidiar. He estado sobrio por un tiempo y me siento realmente bien, tan saludable y bien como alguna vez me sentí”, fueron las palabras de Affleck antes de brindar detalles sobre su recuperación.

“El proceso de recuperación del alcoholismo ha sido realmente instructivo. Creo que también es genial para las personas que no son alcohólicas, ¿sabes? Como (decir) ‘Sea honesto. Tenga integridad. Asuma la responsabilidad. Ayude a otras personas’. Es un buen conjunto de cosas que te enseñan. Me tomó un poco de tiempo entenderlo. Tuve algunos errores, como la mayoría de la gente. Pero hoy en día me siento realmente bien”, finalizó

Ben Affleck volvió a trabajar con Zack Snyder para la nueva versión de la Liga de la justicia. Foto: Warner Bros

Muchos han especulado sobre el rol que tendrá Batman en la ficción, por lo que el director Zack Snyder reflexionó anteriormente sobre el arco general del héroe en una nueva entrevista con la periodista Grace Randolph. El adelanto no tardó en emocionar a los seguidores del emblemático personaje.

“Realmente creo que Bruce es el líder del equipo. De eso se trata su viaje, de que finalmente se dé cuenta que puede ser parte de una familia, que puede ser la cabeza de este grupo y que no todo tiene que ser oscuridad, callejones o castigar brutalmente a los chicos malos”, fueron sus palabras.