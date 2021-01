Mortal kombat está listo para su estreno. La franquicia contará con una nueva película que promete ser una fiel adaptación a los videojuegos. El largometraje es uno de los más esperados por los amantes del gore, ya que el director prometió que la cinta contará con los famosos fatalities.

El filme se estrenará en los cines en abril, incluido un lanzamiento paralelo en HBO Max y para que la espera no se haga larga, la revista Entertainment Weekly mostró las primeras fotografías de la cinta, que muestra a Sub Zero, Sonya Blade, Jax, Scorpion y a Kano.

Mortal Kombat, la película: primeras fotos son reveladas

Fatalities tendrán altas cuotas de gore

En una entrevista con Comicbook, Lewis Tan, quien aún no ha revelado su papel en la película, contó que no se sintió bien al ver los fatalities que aparecerán en el filme : “Algunos días llegué a sentirme realmente mal en el set de rodaje”.

Estas declaraciones resultan prometedoras para los fanáticos de la historia, después del fracaso que supusieron las dos adaptaciones estrenadas en la década de los noventa.

¿De qué tratará la película de Mortal kombat?

Al igual que lo visto en los videojuegos, el largometraje contará el peligro que corre la Tierra por la influencia del Mundo Exterior. Es así que Raiden y un gran número de luchadores del planeta deberán participar en el torneo Mortal kombat y vencer a Shang Tsung.

La cinta está dirigida por Simon McQuoid y escrita por Greg Russo. El reparto está conformado por Tadanobu Asano (Raiden), Hiroyuki Sanada (Scorpion), Joe Taslim (Sub-Zero), Ludi Lin (Liu Kang), Mehcad Brooks (Jax), Jessica McNamee (Sonya Blade), Josh Lawson (Kano), Sisi Stringer (Mileena), Chin Han (Shang Tsung) y Elissa Cadwell (Nitara).