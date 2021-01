WandaVision: serie de Disney Plus se conectará con Doctor Strange 2

WandaVision es una de las series más esperadas por los suscriptores de Disney Plus. La ficción tendrá el formato de sitcom y contará parte de la vida de Scarlet Witch después de la batalla que tuvo contra Thanos.

En noviembre de 2020, Kevin Feige brindó una entrevista a la revista Entertainment Weekly, donde confirmó que la historia de WandaVision tendrá conexión con la película Doctor Strange in the multiverse of madness.

“Idealmente, Marvel espera que WandaVision sea solo el episodio piloto de una dinastía televisiva de larga duración; el estudio ya está trabajando arduamente en el desarrollo de siete programas adicionales, cada uno conectado a películas pasadas y futuras”, dijo Feige.

“WandaVision establecerá relación directa con la película de 2022, Doctor Strange en el multiverso de la locura, con la bruja de Olsen desempeñando un papel clave junto al hechicero de Benedict Cumberbatch”, expresó el ejecutivo.

Wandavision - tráiler

WandaVision se estrenará este viernes 15 de enero de 2021. La serie tendrá nueve episodios, los cuales se lanzarán cada semana. En el día del estreno, habrá capítulo doble.

Wandavision - sinopsis oficial

Wanda Maximoff y Vision, dos seres superpoderosos que disfrutan de su vida ideal, comienzan a sospechar que no todo es lo que parece. Así, realidad y fantasía confluirán para confundir tanto a los protagonistas como a los espectadores.

