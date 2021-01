The office: la serie más vista del 2020 supera a Netflix y Disney Plus

A falta de cine, el 2020 fue el año de los seriéfilos gracias a los formatos de larga duración. The witcher, The mandalorian, Lovecraft country y The Umbrella fueron algunas de las más populares. Sin embargo, The office se posicionó como la serie más vista, pese a que terminó hace más de siete años.

El show, protagonizado por Steve Carell, es un remake de la serie británica del mismo nombre y es considerado un clásico de la televisión de este siglo. No por nada ha demostrado su vigencia en el top 10 de las series (no originales) más vistas, según Nielsen.

A continuación, te compartimos la lista de los 10 shows con licencia más vistos del año. Se tomó el tiempo como principal criterio de evaluación, siendo los 14.091 millones de minutos reproducidos el récord más bajo del ranking.

1. The office (57.127)

2. Grey’s anatomy (39.405)

3. Mentes criminales (35.414)

4. NCIS (28.134)

5. Schitt’s creek (23.785)

6. Supernatural (20.336)

7. Shameless (18.218)

8. New girl (14.545)

9. The Blacklist - 91% (14.480)

10. Vampire diaries (14.091)

Una serie que sigue dando que hablar

The office se transmitió por primera vez el 24 de marzo de 2005 y logró atraer a 11.2 millones de espectadores en los Estados Unidos. De acuerdo con Nielsen, el año pasado, solo los estadounidenses reprodujeron un total de 57.000 millones de minutos de la serie.

Además, la firma de Nielsen analizó las series originales de las plataformas de streaming (Netflix, Amazon prime video, Hulu y Disney Plus) Aunque tuvieron grandes éxitos, ninguna se compara con el alcance de The office.

1. Ozark - 90% (30.,462)

2. Lucifer - 79% (18.975)

3. The crown - 98% (16.275)

4. Tiger King - 90% (15.611)

5. The mandalorian (14.519)

6. The Umbrella academy (13.470)

7. The great british baking show (13.279)

8. Un Jefe en pañales: de vuelta a los negocios (12.625)

9. Longmire (11.382)

10. You - 80% (10.965)

The office trata sobre las vidas de varios empleados de una oficina y está grabada en el formato falso documental.