Ray Fisher, conocido como Cyborg en el DCEU, denunció el mal trato que recibió por parte de Joss Whedon durante las grabaciones de Justice League, a mediados de 2020. “Abusivo y poco profesional”, fueron algunos de los calificativos lanzados por el actor en sus redes sociales.

Aunque la investigación fue completada, el actor quedó satisfecho con las medidas correctivas que exigía: el presidente de DC Films, Walter Hamada, debía dejar su puesto, ya que habría obstruido la investigación contra Whedon. De no ocurrir, advirtió que no participaría más en las películas del DCEU, incluyendo The Flash.

Ray Fisher interpreto a Cyborg por primera vez en 2017. Foto: composición / Warner Bros

Luego de semanas de especulaciones, Ray Fisher confirmó que fue removido completamente de la película del ‘Velocista escarlata’. “He recibido la confirmación oficial de que Warner Bros. Pictures ha decidido eliminarme del elenco de The Flash”, comenzó la extensa declaración en Twitter.

Tras esto, añadió que la participación de Cyborg en The Flash era mucho más que un cameo. Aunque lamenta la oportunidad perdida de traer a Víctor Stone de vuelta a la pantalla, la conciencia de las acciones de Walter Hamada resultará ser una contribución mucho más importante al mundo.

Retomando la atención al presidente de DC Films, enfatizó que el comportamiento de Hamada no fue un foco de la investigación, pese a que sus “acciones peligrosas y habilitantes deben ser llamadas a rendir cuentas”.

“Walter Hamada es el tipo de facilitador más peligroso. Sus mentiras y la fallida pieza armada del 4 de setiembre de las relaciones públicas de Warner Bros buscaban socavar a los problemas muy reales de la investigación de la Justice League. No participaré en ninguna producción asociada con él”, compartió anteriormente cuando Hamada anunció su permanencia.