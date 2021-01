‘A todos los chicos: para siempre’: claves que nos dejó el tráiler de Netflix

Las comedias románticas para adolescentes son la mina de oro de Netflix, por lo que el próximo estreno de A todos los chicos que enamoré: para siempre, es una de las cintas más esperadas del verano.

La franquicia, inspirada en los libros de Jenny Han, tendrán una vez más de protagonistas a Lana Condor y Noah Centineo, quienes volverán a ser Lara Jean y Peter Kavinsky en esta tercera y última entrega de la saga.

¿Qué pasará en A todos los chicos: para siempre?

En la última escena de A todos los chicos: PD, todavía te quiero, Lara Jean deja al espectador con una duda: si logró ingresar a Stanford o no. El tráiler no solo nos deja ver un adelanto sobre este tema, sino también que el amor de la joven pareja será puesta en juego otra vez.

Así también, en To all the boys i’ve loved before seremos testigos de cómo las cosas se tornarán aún más complejas en la vida de la joven estudiante, ya que un viaje que hará a Nueva York la hará amar esta ciudad, lo que la llevará a replantearse varios aspectos de su futuro.

“¿Miraré atrás en 20 años y me preguntaré si tomé la decisión equivocada?”, contempla Lara Jean en el tráiler, al hablar con sus amigas y debatir si Stanford es la universidad que verdaderamente quiere ir.

Por otro lado, veremos el baile de graduación de Lara, al cual asistirá con Peter. Esta escena cerrará no solo su etapa escolar, sino expondrá el destino de la pareja.

Fecha de estreno de A todos los chicos: para siempre en Netflix