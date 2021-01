Justice League traerá de regreso al grupo de héroes más poderosos del planeta, bajo la visión original de Zack Snyder. La miniserie para HBO promete ser una experiencia totalmente diferente a la versión teatral y los fans del Universo Extendido de DC no podrían estar más emocionados por su estreno este 25 de marzo.

Las expectativas son altas ahora que el proyecto finalmente verá luz, por lo que el director se ha comprometido a dar el mejor resultado posible, considerando que se trataría de su última producción para DC Films. Con esto en mente, entendemos por qué salió victoriosa en una encuesta de IMDb sobre las series más esperadas del año.

En segundo lugar de la encuesta, figura The wheel of time, la serie de Amazon Prime Video que está basada en la saga literaria de fantasía escrita por Robert Jordan. Después, está Foundation, inspirada en las novelas de ciencia ficción de Isaac Asimov, que llegará a Apple TV+.

Para sorpresa de los espectadores, las series de Marvel Studios para Disney Plus han quedado en cuarto, quinto y sexto lugar, en este orden: The Falcon and the Winter Soldier, Loki y WandaVision. Esta última llegará en un par de días y será la primera producción del MCU en ser lanzada desde el estreno de Spider-Man: lejos de casa.

¿Por qué Zack Snyder decidió culminar Justice League?

“Una de las cosas importantes que me llevó a decir ‘está bien’ a este gran trabajo fue ese compromiso que hice con esos actores. Fue como ‘terminemos esto. Déjenme dejarlo atrás, déjenme honrar lo que hablamos sobre la creación’”, señaló para Beyond the trailer anteriormente.

Justice League - sinopsis oficial

Inspirado por Superman, Bruce Wayne recluta la ayuda de Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash para enfrentarse a una nueva amenaza. Se trata de una formación de metahumanos.