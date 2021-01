Wonder Woman 1984 inicia carrera a los Óscar

Redacción Fama

Alentados por la taquilla y las primeras reacciones de la crítica, Warner Bros. lanzó la campaña para llevar a Mujer Maravilla 1984 (Wonder Woman 1984) a los Óscar 2021. Desde wbawards.com, el estudio anunció que buscará 15 nominaciones para la cinta dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot. Warner espera conseguir ingresar a las categorías mejor película, mejor director, mejor actriz y mejor guion, entre otras, aunque también postula a El camino de regreso (con Ben Affleck), Tenet, The little things y Judas y el Mesías negro.

Pero ¿qué dice la crítica sobre la película de superhéroes? La secuela de la historia de Diana llegó a los cines y al streaming en diciembre. Aunque las primeras opiniones de la crítica fueron favorables, acaba de bajar de categoría en Rotten Tomatoes, el sitio estadounidense de reseñas y opiniones de los expertos.

The Hollywood Reporter decía: “Aún queda mucho por amar. Gadot sigue siendo una presencia carismática que empuña el lazo con autoridad”. The Guardian coincidió con ellos sobre el trabajo de la actriz israelí, exreina de belleza y exmilitar. “Esta es una película épicamente larga y épicamente descarada de la directora y coguionista Patty Jenkins, pero Gadot tiene un dominio propio de reina y le impone su autoridad, es tremendamente imponente, mientras que Kristen Wiig es la antagonista que se roba la escena”.

En cuanto a la taquilla, Mujer Maravilla –con estreno en salas de cine y por HBO MAX– sigue siendo un éxito a pesar del cierre de salas por la COVID-19. “Wonder Woman 1984 lideró las listas de taquilla nacionales por tercer fin de semana consecutivo sin mucha competencia. La secuela de superhéroes recaudó US$ 3 millones entre el viernes y el domingo, con lo que su total en Estados Unidos y Canadá asciende a US$ 32,6 millones. En el extranjero, la película obtuvo US$ 4.7 millones para un recuento internacional de US$ 98.8 millones. Con US$ 131 millones en ingresos de taquilla global, la secuela ha superado a la mayoría de los estrenos de la era de la pandemia”, difundió Variety.

La primera película de superhéroes nominada

Marvel hizo historia en el 2019 con la nominación al Óscar para Pantera negra como mejor película del año. Aunque no ganó, la cinta abrió el camino para las historias de superhéroes que hasta ese entonces no fueron consideradas por la Academia. Cabe señalar que, a pesar de los elogios de la crítica y la implacable campaña de marketing, la primera película de Mujer Maravilla no obtuvo una sola nominación al Óscar.