The Batman: serie spin-off confirma a Joe Barton como el nuevo showrunner

El universo de Batman sigue expandiéndose con la nueva serie spin-off que está próxima a llegar y que servirá a modo de precuela de la película dirigida por Matt Reeves.

En noviembre de 2020, el showrunner Terence Winter renunció al proyecto televisivo por diferencias creativas. Pese a que no se sabía cómo iba a continuar el programa, un reciente comunicado de HBO Max confirmó a un nuevo encargado.

Según la información brindada por la plataforma de streaming, Joe Barton estará al mando de la esperada ficción, cuya trama se enfocará en el departamento de policía de la conocida ciudad del murciélago.

“La idea de la historia era una que se basara en Gotham, la cual tiene ese tipo de corrupción profunda. Asimismo, pensé que podríamos hacer una serie que profundice en un aspecto de la misma que, en este caso, es el departamento de policía corrupto y el funcionamiento interno de la ciudad”, explicó Reeves durante el pasado evento de DC FanDome.

El director también amplió detalles sobre el show. “Estará enfocado en el año uno, el cual es el comienzo del surgimiento del vigilante enmascarado y también será su primera aparición para comenzar a desestabilizar Gotham”, finalizó.

Joe Barton es conocido por participar en exitosos proyectos como My days of Mercy, Glasgow girls, The ritual y Giri/Haji, por lo que muchos fans esperan un gran trabajo en la precuela de The Batman.