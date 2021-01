Sex and the city regresa con nuevos episodios. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis regresarán a la pantalla chica con una nueva temporada de la exitosa serie, Sin embargo, la gran ausente de este reencuentro será Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha Jones.

¿Cuándo se estrenará la nueva temporada de Sex and the city?

La serie regresa para contar las aventuras de Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes. El anuncio lo realizó Sarah Jessica Parker en cuenta de Instagram, con un video que muestra la ciudad de Nueva York, con la leyenda que dice: “No pude evitar preguntarme. ¿Dónde están ahora?”.

A pesar que la fecha de estreno no fue anunciada por la actriz, se cree que podría estrenarse a principios de 2022.

Sex and the city, el regreso: todo acerca de la nueva temporada de la serie

¿Cuántos capítulos tendrá la nueva temporada?

La nueva entrega de la serie se titulará And just like that y contará con 10 capítulos, en los que no estará presente Samantha Jones. La serie se emitirá a través de HBO Max.

¿Por qué no estará Kim Cattrall (Samantha) en la serie?

Aunque no se sabe la razón exacta de la ausencia de la actriz en la nueva temporada de Sex and the city, existe un distanciamiento entre Kim Cattral y Sarah Jessica Parker.

“Nunca más. Es un no de mi parte. Aprendes lecciones de la vida, y mi lección es que tengo que trabajar con buenas personas y tratar de que el trabajo sea divertido”, sentenció Cattral en julio de 2019, cuando se pensaba realizar una tercera película de Sex and the city.