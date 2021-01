Tom Holland: nueva apariencia en primer tráiler de Cherry

Luego de su papel como Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, Tom Holland ha demostrado su talla como actor con películas más arriesgadas como The devill all the time, Z: la ciudad perdida y En el corazón del mar. Ahora promete ir un pasó más allá con Cherry.

En la cinta, dirigida por los hermanos Russo, el actor abandona el traje del Hombre Araña para convertirse en un médico militar que se adentra en el mundo del crimen y se vuelve adicto a las sustancias opiáceas. Una oportunidad perfecta para que se desprenda de la apariencia del héroe adolescente.

Para sorpresa de sus seguidores, el primer tráiler de Cherry ya fue lanzado y mostró el radical cambio de look del protagonista, inmerso en un drama totalmente alejado del mundo de los superhéroes. Rápidamente, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre su demacrada y desaliñada apariencia en la cinta.

Su rostro, peinado y atuendo señalan la despreocupación del personaje. Todo indica que su preparación de casi dos meses para interpretar ese papel rindió sus frutos y solo nos queda esperar por su estreno para comprobar si las expectativas fueron cumplidas.

“Tom Holland dio el resto para la película. Perdió unos 13 kilos y luego los volvió a ganar. Él tenía muchos rodajes pendientes, por lo que tuvo que ir jugando con su cuerpo”, comentó el codirector Joe Russo a Deadline.

Cherry está basada en la novela del mismo nombre del escritor Nico Walker. La historia cuenta la vida de un soldado estadounidense que regresa de Irak y se sumerge en la adicción y la criminalidad en medio de la epidemia de opioides.