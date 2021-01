The boys: Antony Starr reflexiona cuánto debe durar la serie de Amazon

The boys se ha convertido en la serie más importante para Amazon, tras el exitoso estreno de su segunda temporada. Por este motivo, el servicio de streaming ha confirmado la tercera entrega e incluso un spin-off que parodiaba a los X-Men.

Mucho se ha hablado sobre el futuro de la ficción, por lo que Antony Starr (Homelander) también reflexionó sobre la duración del programa y aseguró que a esta historia aún le quedarían algunas temporadas antes de llegar a su conclusión.

The Boys es considerada como unas de las mejores series del género de superhéroes. Foto: Amazon Prime Video

“La longitud en su duración necesita ser dictaminada por la fortaleza de su historia y las cualidades con las que estas historias puedan contar. Pienso inevitablemente que, si mantienes los oídos pegados al suelo, puedes sentir cuando el tren se acerca y necesitas levantarte de las vías”, contó a ComicBook.

En el caso de The boys, señaló que Eric Kripke y su equipo de guionistas aún cuentan con mucho material para seguir sosteniendo al programa por unos años sin contar con los otros shows. “Con suerte superaremos nuestra bienvenida y nos quedaremos el tiempo adecuado”, sentenció.

Las referencias de The Boys son un punto fuerte del show. Foto: Amazon Prime

Anteriormente, Kripke afirmó que el programa tiene todo lo necesario para tener hasta cinco temporadas, luego de que un usuario le preguntara su duración en Twitter. Sin embargo, todo dependería del respaldo que tenga el show por parte de los fans.

¿Cuándo llegará la tercera temporada de The boys a Amazon?

El rodaje de The boys 3 aún no ha comenzado, por lo que probablemente no veremos nuevos capítulos hasta 2022. La segunda entrega concluyó su grabación en noviembre de 2019 y se estrenó en octubre de 2020. El programa necesita aproximadamente un año de producción para estar listo.