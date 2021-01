TNT en vivo: Critics choice super awards 2021: ¿dónde ver TNT Series online?

Los Critics choice super awards 2021 premiará a las mejores películas, series, actores y actrices que cautivaron al público televidente. En esta ocasión, Kevin Smith y Dani Fernandez fueron los elegidos para conducir el programa.

The mandalorian, The boys, Soul, Bird of prey, Lucifer y Hunters son algunas de las otras producciones nominadas, pero nunca se descarta que un título desconocido sea la sorpresa durante la imperdible gala.

¿Cuándo son los premios Critics choice super awards 2021?

Este domingo 10 de enero de 2021 se llevarán a cabo los premios Critics choice super awards a partir de las 7.00 p. m. El evento es organizado por la Asociación de Crítica Cinematográfica de EE. UU. y Canadá.

Horario de los Critics choice super awards 2021

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Costa Rica: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

República Dominicana: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmite los Critics choice super awards 2021 EN VIVO?

Los Critics choice super awards 2021 celebran su edición 26 y los espectadores podrán verla a través de la señal de TNT. Los clientes de Movistar podrán formar parte en los canales 102 y 730 (HD), mientras que en Claro TV lo puedes seguir por los canales 53 (SD) y 1504 (HD).

¿Dónde ver los Critics choice super awards 2021 EN VIVO ONLINE GRATIS?

En caso de que no cuente con televisión, la mayoría de los proveedores de cable tienen un servicio de transmisión en línea que le permitirá ver el programa en vivo. Solo tenga su información de inicio de sesión lista.

¿Cómo ver los Critics choice super awards2021 EN VIVO en TNT?

La ceremonia se transmitirá en vivo y en español. En TNT, la ceremonia estará doblada al español, mientras que en TNT Series permanecerá con su idioma original.