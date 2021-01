Gal Gadot lloró cuando vio Wonder Woman 1984

El estreno de Wonder Woman 1984 no generó indiferencia en los seguidores del Universo Extendido de DC. Luego de una serie de retrasos debido a la crisis sanitaria, Gal Gadot regresó como la Mujer Maravilla en el blockbuster más exitoso registrado desde la pandemia, de acuerdo a Andy Forssell de WarnerMedia.

La película, que prometía darle esperanza a la gente en estos tiempos oscuros, dejo tan complacidos a los ejecutivos de Warner Bros, que consiguió una tercera entrega. Por su parte, la protagonista expresó su gratitud y reveló que Incluso lloró la primera vez que vio la cinta.

“No puedo contarles sobre el momento de la película que me hizo llorar, salvo que sucede al principio. Nunca antes había experimentado eso. Estaba mirando y de repente no era la actriz, sino una niña de un suburbio en Israel viendo a este personaje asombroso hacer cosas tan increíbles”, contó a Hello!

Gadot enfatizó que no era una persona que llora fácilmente, pero esta fue una excepción. “Tuve una reacción tan fuerte a esta película y me tomó con la guardia baja. Por lo general, dejo el llanto para ocasiones especiales… ¡Como cuando estoy embarazada!”, agregó.

Wonder Woman 1984 llego en diciembre en versión online y salas de cine. Foto: Warner Bros

Tras estas palabras, reflexionó sobre lo orgullosa que está de su personaje, Wonder Woman, y cómo demostró ser una inspiración para la gente. “Es algo para lo que no estaba realmente preparada, así que ver y escuchar la reacción de mujeres, hombres, niños y niñas es simplemente increíble”, finalizó.

Wonder Woman 1984 - sinopsis oficial

La historia está ambientada en los años 80. Wonder Woman deberá enfrentar a Cheetah (Kristen Wiig) y Max Lord (Pedro Pascal), un magnate que se volverá tan poderoso como un dios. Al mismo tiempo, se reencontrará con su verdadero amor, Steve Trevor.