Cobra kai 3: hijo de ‘John Kreese’, Jesse Kove, apareció como villano

La tercera temporada de Cobra kai fue todo un éxito en Netflix, desde su estreno el 1 de enero. Las expectativas de los fans eran altas, pero fueron sobradamente superadas luego de que los líderes de Miyagi-Do y Eagle Fang (nuevo grupo de Johnny) se unieron para derrotar al villano de la franquicia: John Kreese.

El personaje, interpretado por Martin Kove demostró lo temible que podía ser, pero también conocimos su pasado en la guerra de Vietnam. Lo que pocos fans pudieron notar es que el hijo del actor, Jesse, tuvo una aparición especial en los flashbacks del villano.

En el capítulo Nature vs. nature, el actor de 30 años se puso en la piel del capitán del colegio. En esa época, un joven Kreese cursaba la secundaria y fue una de sus víctimas hasta que decidió ponerle un alto. La participación fue celebrada por los fanáticos más avispados y el mismo artista.

“Fue un gran honor jugar en este mundo que me criaron toda mi vida. Me sentí como si me uniera a este legado del universo de The karate kid, pero también me sentí como esta experiencia de ensueño. ¿Cómo podría estar en este universo? Y estos flashbacks fueron un vehículo perfecto para eso. Espero haber enorgullecido a mi padre’”, contó a Entertainment Weekly.

Por su parte, Martin Kove agregó que fue testigo de dichas grabaciones y se alegró que su primogénito comparta la misma emoción que él siente por esta historia. “Me detuvieron y me dijeron: ‘¡Tu hijo simplemente la está rompiendo!’ Ni siquiera había tenido la oportunidad de decir buenos días todavía... Me sentí como un millón de dólares”, fueron sus palabras.