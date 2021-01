Netflix, enero 2021: películas que dejan el streaming en el mes

Como todos los meses, Netflix continúa renovando su catálogo con nuevas series y películas para disfrute de sus usuarios. Pero así como anuncia el ingreso de nuevos títulos, también se despide de populares historias.

Para enero de 2021, se informó que cintas como Jumanji: welcome to the jungle, Mamma Mia! Here we go again y Papá por dos ingresarían al servicio en las siguientes semanas, pero ahora se ha comunicado que tramas como Constantine ya tienen una fecha límite para ver.

Películas que salen de Netflix en enero de 2021

Grease (31 de enero)

En el verano de 1959, Sandy (Olivia Newton John) y Danny (John Travolta) pasan un romántico y maravilloso momento juntos, pero cuando las vacaciones se acaban, sus caminos se separan. Inesperadamente, vuelven a verse en el instituto Rydell, pero la actitud del joven no es la misma, algo que confunde a la enamorada estudiante.

The founder (10 de enero)

En los años 50, un vendedor de Illinois llamado Ray Kroc conoció a los hermanos Richard y Maurice McDonald, que llevaban una hamburguesería al sur de California. Impresionado por la velocidad del sistema de cocina, el empresario ve el potencial de la franquicia y hábilmente se fue posicionando para quedarse con esta.

Constantine (14 de enero)

John Constantine posee un don especial que considera una maldición: puede ver a ángeles y a demonios disfrazados como humanos. La detective Angela Dodson, al conocer de sus habilidades, le pedirá ayuda para saber cómo murió su hermana gemela, quien falleció en extrañas circunstancias.

Maudie (14 de enero)

Cinta narra la vida de Maud Dowley (Sally Hawkins), una mujer de Nueva Escocia que sueña con independizarse de su protectora familia. Everett Lewis (Ethan Hawke) es un huraño pescador local que busca asistenta, ella aceptará el trabajo. Lo que comienza siendo una difícil convivencia entre dos polos opuestos, poco a poco irá transformándose en una historia de amor. Está basada en hechos reales.

Charlie y la fábrica de chocolates (14 de enero)

La la land (31 de enero)