Mr. Bean es estresante y agotador, según su creador Rowan Atkinson

Mr. Bean es uno de los personajes más emblemáticos del universo de la comedia del cine y la televisión. Sin embargo, el intérprete Rowan Atkinson está listo para despedirse de su creación con una última película animada. Por el momento no hay muchos detalles, pero el artista contó su experiencia durante su realización.

En conversación con Deadline, el actor británico confesó que interpretarlo es estresante debido al peso de la responsabilidad. “Mr. Bean se ha vuelto un poco predecible. Al final siempre sé cómo se va a comportar”, reflexionó sobre todos los años que lleva repitiendo el mismo papel.

“Es un niño de 10 años prisionero en el cuerpo de un hombre; puede que crezca, pero me parece que sería una lástima (...) Ya no disfruto mucho interpretarlo. Lo encuentro tan estresante como agotador y no puedo esperar a terminar con él”, fueron sus palabras al medio.

Además, afirmó que no tiene problemas para dejar el personaje. “Lo conecto y lo desconecto cuando quiero, lo dejo y me voy a casa. Es cierto que a veces Mr. Bean tiene comportamientos con los que me siento identificado, pero eso le pasa a mucha gente. Incluso hay quien desearía poder actuar tan expeditivamente como él”, finalizó.

Rowan Atkinson dio vida a Mr. Bean en una serie propia desde 1990 hasta 1995, antes de asumir las películas Bean movie en 1997 y Mr. Bean’s holiday en 2007. Ahora solo queda esperar la nueva película animada para que sus seguidores le den el último adiós al personaje que tantas risas ofreció desde hace años.

Por el momento no hay mayores detalles sobre el título como con el otro proyecto del actor: Man vs. Bee, la serie original de Netflix que está centrada en un hombre que se encuentra en guerra con una abeja mientras cuida una lujosa mansión.