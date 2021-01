Army of the dead: la película de Zack Snyder que Netflix rescató

Army of the dead es la nueva película con la que Zack Snyder volverá al género de zombies, 17 años después de El amanecer de los muertos. Originalmente, estaba planeada como secuela, pero el guion estuvo atorado en la etapa de desarrollo por una década.

En una entrevista para Entertainment Weekly, el director reveló que Warner Bros nunca tomó en serio sus ideas para la película y se negó a darle el dinero suficiente para hacerla. Tras esto, le ofreció el proyecto a Netflix y, sin problemas, consiguió la luz verde para volver realidad su sueño.

Foto: Netflix

“No querían gastar esa clase de dinero en una película de zombis o no se lo tomaban tan seriamente. Siempre les dije ‘miren, chicos, esto es más que eso (una película de zombis)’, pero chisporroteó”, declaró sin abandonar la idea de llevar el proyecto a la pantalla grande en un futuro.

“Estábamos en una reunión con Netflix y les estaba hablando de algunos libretos en los que estaba trabajando. Mencioné la idea y él (Scott Stuber, presidente de contenido original) dijo ‘esa es la película; ve a escribir esa película y hagámosla’”, detalló el cineasta.

Foto: Netflix

Años después, Snyder decidió que Army of the dead no será una secuela sino una entrega perteneciente al mismo universo. El protagonismo recaerá en un grupo de mercenarios que intentan asaltar un casino en Las Vegas durante el brote de una plaga de zombis.

“Es una película de atracos con zombis en toda regla. Esperas caos total con muertos vivientes y lo obtienes al 100%. Pero también consigues a estos personajes realmente asombrosos en un viaje fantástico. Va a sorprender a la gente que haya mucha calidez y emoción real con estas personalidades geniales”, explicó.

Cabe resaltar que Netflix ha quedado satisfecho con el trabajo y decidió darle luz verde a una precuela y serie animada que se titulará Army of the dead: lost Vegas, la cual explorará a los personajes que conoceremos antes de que la epidemia se salga de control. Ambas producciones comenzaron su desarrollo en octubre del año pasado.