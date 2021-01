Game of thrones: House of the dragon y los spin-offs que expandirán la serie

A lo largo de sus ocho temporadas, Game of thrones se hizo acreedora de elogios y premios. Sin embargo, su estantería de logros está lejos de empolvarse gracias al lanzamiento de House of the dragon, la primera precuela del mundo ficticio.

Fuego y sangre será el libro escogido para la adaptación donde se contará la caída de los Targaryen, la casa de los dragones. Para satisfacción de los fanáticos, no será el único programa que expandirá el mundo medieval lleno de fantasía que conquistó a la audiencia.

“Esas son propiedades fantásticas que tienen décadas de antigüedad. No sé si Game of thrones podrá llegar a ser tan grande, pero ciertamente tenemos un gran recurso y un mundo increíble a nuestra disposición”, declaró el presidente de HBO, Casey Bloys, a Variety.

El nuevo show promete acción y adrenalina de inicio a fin. Foto: composición / HBO

Tras estas declaraciones, recalcó sus esperanzas por ver nuevos programas inspirados en la obra de George R. R. Martin. “No creo que vayamos a hacer sólo un spin-off para el resto de nuestras vidas”, fueron las alentadoras palabras del CEO al medio especializado.

Aparte de House of the dragon, los demás proyectos siguen en espera y no se sabe cuándo llegarán a la pantalla chica. No obstante, el CEO ya había asegurado que la precuela confirmada es la prioridad número uno para la cadena de televisión.

La serie se centrará en el linaje de la familia Targaryen, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros hasta su caída en la revolución, y se enfocará en los eventos sucedidos 300 años antes de Game of thrones.