Disney Plus, estrenos del 8 de enero: desde Marvel legends a Star Wars

No ha pasado mucho tiempo desde que Disney Plus llegó a Latinoamérica, no obstante, el servicio de streaming ya tiene preparados todos los títulos que estarán disponibles en el primer mes de 2021.

La primera producción de Marvel Studios que se estrenará en este año es Legends, programa que mostrará los momentos más importantes de los personajes del UCM.

A continuación, detallamos una lista con todas las películas, series y documentales que se estrenarán en Disney Plus este 8 de enero de 2021.

Marvel legends

Mientras el Universo Cinematográfico de Marvel continúa expandiéndose, Marvel Studios legends celebra y explica lo que vino antes. Volvemos a explorar los héroes, villanos y momentos épicos de todo el UCM preparándonos para las historias que están por venir y que todos esperan con mucha expectativa.

Star Wars: the clone wars, temporada 7

Con una avanzada animación digital con calidad de largometraje, personajes clásicos, asombrosa acción, y la eterna batalla entre el bien y el mal, Star Wars: la guerra de los clones expande la historia de la saga galáctica con nuevas aventuras.

Otras series

Pixar en la vida real

High school musical: el musical, la serie

Diario de una futura presidenta

El jardín de Clarilú

Art attack (temporada 3)

La ciencia de lo absurdo

Película

Epic

Los hombres hoja son unos seres minúsculos del bosque que vuelan sobre aves pequeñas y están encargados de proteger a la reina, la que mantiene a todos con vida. Pero esta es asesinada por los malvados Boggans con el fin de destruir el bosque.