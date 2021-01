Cyborg ya no sería parte de la película The Flash

The Flash está a pocos meses de grabarse y los fanáticos de los cómics de DC esperan con ansias el estreno de la primera película protagonizada por el Corredor Escarlata, que adaptará la saga Flashpoint.

El largometraje contará con la participación de Michael Keaton y Ben Affleck en sus respectivos papeles como Batman, y estará protagonizado por Ezra Miller y Ray Fisher, mientras que la dirección estará a cargo de Andy Muschietti.

Sin embargo, Fisher ya no sería parte de la cinta debido a que su personaje, Cyborg, quedaría descartado de la historia. De acuerdo al portal The Wrap, el superhéroe no aparecería en el primer largometraje del velocista.

Esta decisión por parte de Warner Bros se debería a que Fisher usó su cuenta de Twitter para acusar al presidente de DC Films, Walter Hamada. El actor indicó que el ejecutivo puso trabas a la investigación sobre sus denuncias relacionadas con Joss Whedon.

“Walter Hamada es el tipo de facilitador más peligroso. Sus mentiras y la fallida pieza armada del 4 de setiembre de las relaciones públicas de Warner Bros buscaban socavar a los problemas muy reales de la investigación de la Liga de la Justicia. No participaré en ninguna producción asociada con él”, escribió Fisher en su cuenta de Twitter.

La supuesta salida de Cyborg en The Flash llega después de que se revelara que Hamada renovó su contrato con DC Films, lo que hará que se mantenga como presidente de esa división hasta 2023. La próxima película de Ezra Miller tiene previsto su estreno para el próximo 2 de junio de 2022.