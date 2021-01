Cobra kai: actores que saben de karate y artes marciales en la vida real

La popularidad de Cobra kai en Netflix ha hecho que sus estrellas Ralph Macchio y William Zabka incrementen su fama. Pero no solamente ellos han logrado esto, sino también el resto del elenco, intérpretes que se han sumergido en el mundo del karate.

Con escenas que tienen alto contenido de acción y adrenalina, más de un fan se pregunta qué tanto saben los miembros del elenco del arte marcial protagonista de la ficción.

William Zabka (Johnny Lawrence)

En conversación con el portal The Wrap, el actor reconoció que no sabía nada de karate hasta el proceso de filmación de Karate kid de 1984. Tras el entrenamiento que les dio Pat Johnson, cinturón negro de Tang Soo Do para la cinta, Zabka continuó con su proceso de aprendizaje y logró obtener un cinturón verde de segundo grado en dicho arte marcial.

Jacob Bertrand (Hawk)

El popular ‘Halcón’ tiene más experiencia que sus coprotagonistas. Habiendo comenzado el kárate a los 8 años, Bertrand reveló al medio especializado que c onsiguió el cinturón púrpura en karate previo a su ingreso a Cobra kai.

Owen Morgan (Bert)

Para sorpresa de muchos, el actor es cinta negra en karate, algo que él mismo compartió con sus seguidores en Instagram. “¡No puedo estar más feliz, me ha tomado 9 años lograr esto”, publicó.

'Bert' compartió en el 2019 que es cinta negra en karate. Foto: Instagram/@ow3nm0rgan

En conversación con el canal de YouTube ‘Cobra kai nation’ compartió que su familia tiene una escuela de karate, situación que le permitió aprender este arte marcial. Así también, indicó que invitó a Connor Murdock, quien interpreta a Kev en la serie, para que también sea un alumno de su dojo.

Tanner Buchanan (Robby Keene)

Antes de Cobra kai, Buchanan aprendió taekwondo “tal como parece que lo hacen la mayoría de los niños de entre 10 y 12 años”, le dijo a The Wrap. “Antes de entrar a la serie, había estado entrenando Muay Thai durante unos ocho meses en Canadá, mientras filmaba Designated Survivor”, agregó.

¿Cuándo se estrena la temporada 4 de Cobra kai?

La cuarta temporada de Cobra Kai por el momento no tiene una fecha de estreno, pero con las grabaciones iniciando en enero de 2021, se espera que llegue a finales de este año o a principios del 2022.