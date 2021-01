Zack Snyder es conocido por filmar películas que son adaptaciones de reconocidos cómics, como 300 o Watchmen, las cuales fueron bien recibidas por el público. A pesar de que la crítica no ha recibido bien sus últimos largometrajes, en los próximos meses se estrenará el famoso Snyder Cut de Liga de la Justicia, que ha sido reclamado durante años por los fanáticos de DC a través de redes sociales.

Sin embargo, existen personas que se preguntan que pasaría si Snyder trabajase para Marvel Studios. Los cómics de la Casa de las Ideas tienen un tono distinto a los de DC, en la mayoría de los casos, y el cineasta tiene una clara predilección por las historias sombrías.

Este tema salió a flote en una entrevista realizada por Comicbook Debate, en donde el director confesó qué cómic de Marvel adaptaría al cine. La historia elegida es Elektra lives again, novela gráfica escrita por Frank Miller y Lynn Varley.

“Elegiría a Elektra lives again, de Frank Miller, una novela gráfica de Elektra y Daredevil. Es sobre estos sueños de Elektra volviendo a la vida y eso es realmente grandioso, raro y todo es hermoso. Es lo que haría, a nadie le importa, pero es lo que haría”, expresó el director.

¿Por qué Zack Snyder decidió culminar Justice League?

“Una de las cosas importantes que me llevó a decir ‘está bien’ a este gran trabajo fue ese compromiso que hice con esos actores. Fue como ‘terminemos esto. Déjenme dejarlo atrás, déjenme honrar lo que hablamos sobre la creación’”, señaló Snyder en una entrevista realizada por Beyond the trailer en junio de 2020.

Justice League - sinopsis oficial

Inspirado por Superman, Bruce Wayne recluta la ayuda de Wonder woman, Aquaman, Cyborg y Flash para enfrentarse a una nueva amenaza. Si bien se trata de una formación de metahumanos sin precedentes, puede que sea demasiado tarde para salvar al planeta de la llegada de Steppenwolf.