Zack Snyder confirmó que solo filmó dos escenas para la nueva versión de JL

La Justice league de Zack Snyder tiene emocionados a los fans del DCEU porque se tratará de una experiencia completamente diferente a la vista en 2017. Para esto, la miniserie ampliará y cambiará la historia con más personajes.

La producción llegará el próximo 25 de marzo de 2021 a través de HBO Max y los fanáticos de los cómics esperan con ansias el estreno. Durante una conversación con un canal de YouTube ComicBook Debate, Snyder aseguró que solo grabó un par de secuencias nuevas para agregarlas a la nueva versión de Liga de la justicia.

“En primer lugar aclaremos que hay dos partes que agregué. Una parte es algo que realmente esperaba filmar en la post producción, pero nunca tuve la oportunidad de hacerlo y luego otra esa una escena con Jared Leto. Todo esa parte con Jared”, expresó el cineasta.

Justice league: Snyder cut no tendrá segunda parte y no será parte del DCEU

Muchos seguidores están esperanzados de que el éxito de la miniserie reanime el Universo Extendido de DC y produzca más títulos derivados. Sin embargo, esta fantasía estaría lejos de volverse realidad tras las últimas declaraciones del presidente de DC Films, Walter Hamada.

“Al menos por ahora, Snyder no es parte del nuevo plan de DC films, y los ejecutivos del estudio describen su proyecto para HBO Max como un callejón sin salida narrativa, una calle que conduce a ninguna parte”, fueron las palabras del productor durante un encuentro con The New York Times.

Justice League - sinopsis oficial

Inspirado por Superman, Bruce Wayne recluta la ayuda de Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash para enfrentarse a una nueva amenaza. Si bien se trata de una formación de metahumanos sin precedentes, puede que sea demasiado tarde para salvar al planeta de la llegada de Steppenwolf.