Matilda, remake: Lashana Lynch será la señorita Miel en nueva versión

Matilda, la película de los años 90, volverá a encantar los cines con un remake a cargo de Matthew Warchus. Luego de meses de espera, la producción finalmente dio a conocer nuevos detalles de la cinta, así como una importante integración en el elenco.

The Hollywood Reporter reveló que Lashana Lynch fue elegida para interpretar a la señorita Miel en la nueva versión. Hasta ahora, la actriz aún no ha emitido algún mensaje sobre su nuevo papel o cómo planea no quedar opacada por su predecesora, Embeth Davidtz.

En cuanto al argumento, se prevé que no haya drásticos cambios con el de la película original. De hecho, estará basado en Matilda: el musical, una obra de teatro inspirada directamente de la novela que no presentó a la adorable niña con poderes telequinéticos.

En sus páginas, conocemos a Matilda Wormwood, una niña brillante pero incomprendida por su familia. A medida que pasa el tiempo, la niña finalmente comienza la escuela con una maestra amable, amigos leales y una temible directora. Un día, cansada de la crueldad constante, descubre sus habilidades.

El proyecto nació gracias a la asociación entre Netflix y Sony Pictures. Hace más de año, la plataforma de streaming anunció que tenía planeado adaptar los libros de Roald Dahl (como Charlie y la fábrica de chocolate) para así renovar a los clásicos personajes de su universo.