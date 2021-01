Doctor Strange 2 detiene su rodaje, de acuerdo a Elisabeth Olsen

Doctor Strange in the multiverse of madness es una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel. Benedict Cumberbatch interpretará nuevamente al poderoso hechicero y, por primera vez, Sam Raimi dirigirá una cinta la franquicia.

Los fanáticos tienen altas expectativas gracias al equipo creativo involucrado, pero tendrán que esperar más tiempo para ver el resultado en pantalla grande. ¿La razón? el rodaje se detuvo por la crisis sanitaria que afronta Reino Unido, donde cumplen cuarentena estricta.

Como se recuerda, Marvel Studios consiguió un permiso especial para las grabaciones y cumple las respectivas medidas de salubridad. Aun así, decidieron detener la producción hasta que se aliviane la situación causada por la nueva cepa de la COVID-19.

Foto: composición/ Marvel Studios

La noticia la dio a conocer Elizabeth Olsen durante una reciente entrevista en el programa Jimmy Kimmel live. “Dado que los hospitales están abrumados aquí, no podemos volver a trabajar hasta que se calme. Así que estoy segura de estar aquí, y realmente agradecido de poder trabajar”, comentó.

Tras estas palabras, enfatizó que Disney la ha mantenido ocupada durante la cuarentena. Un hecho que no sorprendido a sus seguidores, puesto que la actriz también estuvo rodando la primera temporada de WandaVision, la enigmática serie para Disney Plus.

Anteriormente, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó a Entertainment Weekly que los acontecimientos de WandaVision estarán vinculados con Doctor Strange 2. Por esto, se espera que los fans estén al tanto de ambos títulos para no perderse ningún detalle de la historia.