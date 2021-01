¿Ben Affleck dice adiós a Batman?

Tomado de abc.es

El futuro de Ben Affleck en el universo DC es toda una incógnita. El regreso de Michael Keaton como el hombre murciélago, confirmado por el presidente de la compañía, Walter Hamada, a The New York Times, coincidirá con la que muchos especulan será la última aparición de Affleck, que ya había firmado su aparición en la cinta The Flash, que se estrena el próximo 2022.

Hamada reveló que Pattinson seguirá protagonizando la versión cinematográfica que dirige Matt Reeves. El resto todavía es un misterio.

Ben Affleck dio vida a Bruce Wayne en tres películas: Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), Suicide Squad (2016) y Justice League (2017).

Zack Snyder dirigió la primera y la tercera, mientras que David Ayer fue el realizador de Suicide Squad. Affleck, originalmente, estaba contratado para interpretar el papel de Batman en tres películas más, sin embargo, se alejó del personaje poco después del lanzamiento de Justice League.

Las interpretaciones de Batman siempre levantan un furioso debate entre los fanáticos y la selección de Affleck para el papel continúa provocando una intensa discusión, incluso años después de que vistiera la máscara por primera vez. Algunos lo respetan; otros lo menosprecian. Unos se niegan a aceptarlo, mientras otros consideran que merecía una nueva oportunidad tras verse obligado a abandonar por sus problemas con la bebida. De ahí los rumores que le colocan más fuera que dentro.

En agosto, se supo que Affleck había decidido volver al papel de Batman en The Flash, protagonizada por Ezra Miller en el papel del veloz superhéroe Barry Allen. En el universo DC hay varias películas que se ruedan en paralelo, como si vivieran en dimensiones separadas, algo que se explorará en The Flash, dirigida por Andy Muschietti, donde aparecerán también Affleck y Keaton. “El Batman de Affleck tiene una dicotomía muy fuerte, por su masculinidad y su apariencia, pero también por su vulnerabilidad”, apuntó Muschietti en una entrevista.

Affleck aceptó la responsabilidad de unirse al proyecto y regresar al personaje. “La interacción entre Barry y el Wayne de Affleck traerá un nivel emocional que no habíamos visto antes y me alegra colaborar con alguien que ha estado a ambos lados de la cámara”, agregó el director.

Hay otra razón por la que Flash necesitaba al personaje conocido cariñosamente como Batfleck. En el universo cinematográfico de DC, su Bruce Wayne es el que Flash de Ezra consideraría “el Batman original”, con el que ya había luchado en las películas anteriores de Zack Snyder.