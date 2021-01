Zack Snyder fue el cineasta detrás del Universo Extendido de DC hasta que decidió abandonar la dirección de Justice League. Desde entonces, la franquicia se diversificó y varias de sus ideas originales fueron modificadas. Una de estas se trata de la primera visión que tenía de Wonder Woman.

Como vimos en la película en solitario de la superheroína, ella tenía un aire mucho más inocente y lleno de esperanza que el visto originalmente en Batman v Superman. Esto se adjudicaba por la diferencia de años, pero en realidad se trataría de un significativo cambio en la personalidad del personaje interpretado por Gal Gadot.

En conversación con Comicbook debate, Snyder compartió una imagen inédita de Wonder Woman durante la Guerra de Crimea, la cual fue elaborada para Batman v Superman. Sin embargo, fue reemplazada por una fotografía de ella junto a Steve Trevor y compañeros de armas en la Primera guerra mundial.

Lo más impactante de la foto inédita es que Diana aparece sosteniendo las cabezas de varios enemigos como si fueran trofeos. Así, dejo en claro lo agresiva y poco misericordiosa que pudo llegar a ser si no fuera por la intervención de Patty Jenkins, directora de ambas películas de la superheroína.

Wonder Woman 1984 es la película de DC con peor calificación en IMDb. Foto: composición / Warner Bros

En una entrevista con Marc Maron en el podcast WTF, la cineasta explicó el difícil proceso para que Warner Bros. tomara en cuenta sus planes. “Era su historia y su visión. ¿Y mis ideas? Ni siquiera querían leer mi guion. Había tanta desconfianza en una forma diferente de hacer las cosas y un punto de vista diferente”, contó al medio.

“Cuando me uní a Wonder Woman por primera vez fue como, ‘Uhh, sí, está bien, pero hagámoslo de otra manera’. Pero yo dije, ‘Las mujeres no quieren ver eso. Ella siendo ruda y mala, cortando las cabezas a la gente, eso no (...) Soy fan de Mujer Maravilla, eso no es lo que estamos buscando”, finalizó.